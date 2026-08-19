Caltanissetta. Allerta per giocattolo contenente amianto: dal Ministero alla Salute invita cittadini e strutture per l’infanzia a verificare il prodotto

CALTANISSETTA. Il Ministero della Salute, a seguito della notifica europea Safety Gate SR/01963/26 trasmessa dallo Sportello Amianto Nazionale APS, ha diramato un’allerta per la salute pubblica relativa a un giocattolo destinato ai bambini. Il prodotto contiene al suo interno sabbia contaminata da tremolite (amianto), sostanza altamente nociva e cancerogena.

La nota ministeriale evidenzia che il giocattolo risulta destinato anche al mercato italiano e che, in assenza di indicazioni chiare sui distributori, la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche tramite marketplace online. Esiste pertanto il concreto rischio che tali articoli siano stati acquistati da famiglie o da strutture destinate all’infanzia (asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e centri educativi).

Il prodotto segnalato è un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, con superficie in gomma morbida e riempito di sabbia, della lunghezza di circa 17 cm. I dati identificativi del prodotto riportati nella notifica europea sono i seguenti:

· Tipologia di prodotto: Giocattolo elastico modellabile a forma di carota riempito di sabbia

· Marca: Trendhaus

· Modello: 967176

· Lotto: 2025 = CH33287

· Codice a barre (EAN): 4032722967176

· Quantitativo distribuito: 30.024 pezzi

· Produttore / Operatore economico: Trendhaus Handelsgesellschaft mbH

Poiché il pericolo principale deriva dalla possibile rottura dell’involucro esterno di gomma con conseguente fuoriuscita e dispersione della sabbia contaminata, si invitano tutti i cittadini a seguire rigorosamente le seguenti indicazioni:

Se il giocattolo è integro:

1. Sospenderne immediatamente l’utilizzo e sottrarlo senza indugio alla disponibilità dei bambini.

2. NON aprire, tagliare, forare, premere eccessivamente o svuotare l’involucro.

3. Evitare manipolazioni non necessarie.

4. Verificare la possibilità di riconsegnarlo al venditore o all’esercizio commerciale/piattaforma online dove è stato acquistato, essendo il prodotto oggetto di richiamo volontario.

5. NON gettare il giocattolo nei normali rifiuti domestici (indifferenziata o plastica) e NON conferirlo autonomamente presso i centri di raccolta comunali.

6. Qualora la restituzione al venditore non sia possibile, contattare l’ASP / ASL territorialmente competente o gli uffici comunali per conoscere le corrette procedure locali di gestione e smaltimento in sicurezza.

Se il giocattolo è rotto o la sabbia è fuoriuscita:

In presenza di sabbia dispersa:

· NON spazzare la sabbia e NON utilizzare aspirapolvere (eviterebbe soltanto la dispersione delle fibre di amianto nell’aria).

· NON soffiare sul materiale e non tentare di rimuoverlo autonomamente con mezzi ordinari.

· Allontanare immediatamente i bambini e le altre persone dall’area interessata.

· Isolare la stanza e contattare tempestivamente l’ASP / Servizio di Prevenzione competente, specificando che si tratta del giocattolo oggetto della Notifica Safety Gate SR/01963/26 (sabbia contaminata da tremolite) per ricevere istruzioni dettagliate da parte delle Autorità sanitarie.

INVITO ALLE SCUOLE:

Si chiede ai Dirigenti Scolastici, ai responsabili degli asili nido pubblici e privati, delle scuole dell’infanzia e di tutti i centri ludico-ricreativi presenti sul territorio comunale di procedere con urgenza a un controllo capillare di:

· Giocattoli e materiali ludici disponibili nelle aule e nei contesti di gioco;

· Materiali conservati in magazzini o depositi;

· Acquisti di materiale ludico o sensoriale effettuati nel corso del 2025 e del 2026 (con particolare attenzione alle forniture acquistate online).

Qualora il prodotto venga individuato, deve essere immediatamente rimosso e isolato in sicurezza. In caso di sospetto su articoli analoghi, si raccomanda di non utilizzare il materiale e di richiedere indicazioni agli organi sanitari competenti. Si precisa che l’avviso viene diramato a scopo puramente preventivo ed informativo, con l’obiettivo di tutelare la salute della cittadinanza e dei più piccoli, evitando allarmismi e garantendo una rapida ed efficace gestione di eventuali rinvenimenti sul territorio.