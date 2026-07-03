Un giovane terzino per la fascia destra: la Nissa s’è assicurata Bryan Bello

La NISSA F.C. ha messo a segno un altro importante colpo di mercato e annuncia con soddisfazione l’ingaggio del giovane difensore Bryan Bello, uno dei profili emergenti più interessanti del panorama calcistico nazionale. Terzino destro, nato l’8 novembre 2006, Bello è cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, dove ha maturato le basi del proprio percorso calcistico, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e spiccata propensione alla fase offensiva senza mai perdere solidità in quella difensiva.

La stagione 2024-2025 ne ha consacrato definitivamente il talento: con la maglia del Matera ha collezionato 32 presenze e realizzato 2 reti, confermandosi come uno dei migliori giovani interpreti del ruolo. Nella prima parte della stagione 2025-2026 ha quindi militato nella Union Clodiense in Serie D, prima del trasferimento, nel dicembre 2025, al Siena FC, tappa che ha ulteriormente impreziosito un percorso di crescita costante.

L’arrivo di Bryan Bello conferma la precisa strategia della Nissa costruire una squadra ambiziosa, competitiva e proiettata al futuro, puntando su giovani di qualità già pronti a recitare un ruolo da protagonisti. Dietro questa operazione c’è ancora una volta la mano del direttore Lorenzo Giovannone, che con lungimiranza e competenza è riuscito ad assicurarsi uno dei talenti più ricercati della categoria, anticipando la concorrenza e regalando al tecnico Francesco Di Gaetano, un elemento destinato a rappresentare un valore aggiunto per il reparto difensivo Biancoscudato. Con l’innesto di Bryan Bello, la Nissa aggiunge qualità, dinamismo e prospettiva al proprio organico, confermando la volontà della società di continuare a crescere attraverso una programmazione attenta e un mercato costruito con idee chiare e grande determinazione.