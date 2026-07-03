Super colpo di mercato per la Nissa: preso il difensore centrale Salvatore Maltese

La Nissa Fc ha annunciato un super colpo di mercato: si tratta del difensore centrale Salvatore Maltese, calciatore di grande esperienza e affidabilità che andrà a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Francesco Di Gaetano, in vista della nuova stagione. Classe 1992, Maltese porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in anni di calcio ad alto livello. Difensore centrale di personalità, forte fisicamente e dotato di un eccellente senso della posizione, si è distinto nel corso della carriera per leadership, continuità di rendimento e capacità di guidare il reparto difensivo.

Nel suo percorso ha vestito le maglie di Licata, Sicula Leonzio, Siracusa, Akragas, Acireale, Ragusa, Sancataldese e nelle due ultime stagioni alla Nuova Igea Virtus oltre ad altre importanti realtà del panorama calcistico italiano. Un cammino che gli ha consentito di collezionare oltre 300 presenze ufficiali tra Serie C, Serie D e campionati di vertice, confermandosi come uno dei difensori più affidabili della categoria.

L’arrivo di Salvatore Maltese rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di crescita della Nissa, fortemente voluto dal patron Luca Giovannone e dal direttore Lorenzo Giovannone, impegnati nella costruzione di una rosa competitiva, composta da calciatori di elevato valore tecnico e umano, in linea con le ambizioni della società.

Esperienza, carisma e mentalità saranno qualità preziose per il gruppo biancoscudato, chiamato ad affrontare una stagione ricca di aspettative e obiettivi. Con questo innesto, la Nissa aggiunge alla propria retroguardia un profilo di assoluto spessore, capace di garantire solidità, personalità e profonda conoscenza della categoria.