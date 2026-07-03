Sinner vince, ma non è convinto: “Se voglio andare avanti, devo fare meglio…”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner insoddisfatto a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, il tennista azzurro ha battuto l'americano Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam di Londra, imponendosi in tre set e raggiungendo così gli ottavi di finale, diventando il secondo più giovane di sempre ad arrivare per almeno 20 volte agli ottavi dei tornei del Grande Slam dopo Novak Djokovic. Non tutto però della prestazione offerta ha soddisfatto Sinner, che lo ha fatto presente nell'immediato post partita. "Sicuramente sono molto felice per la vittoria. Cerco di migliorare ogni giorno e oggi ho visto un piccolo passo avanti. Se voglio andare lontano in questo torneo però devo migliorare, ci sono un paio di cose che dobbiamo gestire meglio", ha detto Sinner al centro del Campo 1, "nel complesso però sono molto felice. Brooksby è un avversario molto tosto. Ci ho giocato contro 5 anni fa. Entrambi stiamo migliorando, siamo diversi". Sinner ha parlato anche dell' esultanza al momento del terzo match point, quando si è portato il dito all'orecchio invocando l'aiuto del pubblico: "È una cosa molto insolita per me, ma oggi ne avevo bisogno. Ero in vantaggio di un break, servivo per chiudere il match e non ci sono riuscito", ha spiegato Sinner, "poi ho avuto alcuni match point, ma non sono riuscito a convertirli. Quindi ho provato a correre verso il traguardo e il pubblico mi ha aiutato oggi". Sul suo prossimo avversario, il giapponese Shintaro Mochizuki, che ha battuto a sorpresa Rafa Jodar: "Non abbiamo mai giocato, vedremo. Chiunque arrivi agli ottavi di uno Slam merita di esserci, quindi sarà una partita dura", ha detto Sinner, "so che oggi ha giocato contro un avversario molto tosto. Soprattutto su questa superficie, è molto imprevedibile, se incappi in un giorno leggermente sbagliato, è dura uscirne. Cerco di concentrarmi di più su di me, cercando di essere al meglio che posso tra un paio di giorni".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)