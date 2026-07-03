Pallavolo. Davide Pio Fiandaca, giovane talento di Santa Caterina, approda in serie A: un grande sogno che diventa realtà

È alla sua prima esperienza in serie A, ma è pronto a mettersi in gioco. Il giovane pallavolista originario di Santa Caterina Villarmosa, Davide Pio Fiandaca, come riporta la pagina Facebook del Green Volley Galatone, è diventato un giocatore della società che milita in serie A. Sarà il vice Pinelli in cabina di regia.

Classe 2006, è cresciuto tra i club siciliani e Piacenza, dove ha conquistato il titolo regionale U17, ricevendo il premio come miglior palleggiatore del torneo. Nel corso della sua giovanissima carriera ha vestito la maglia della Tonno Callipo Vibo Valentia e del Mesagne in serie B, nell’ultima stagione ha giocato ad Acqui Terme in serie C, maturando ulteriore esperienza e confermando le sue qualità tecniche.

Davide Pio Fiandaca ha così commentato il suo arrivo al Galatone: “Appena è arrivata la chiamata di Galatone ero molto emozionato perché sarà la mia prima esperienza in serie A e per me, rappresenta la realizzazione di un sogno nel cassetto. Mi ha spinto a dire di si anche il fatto di poter giocare in una terra come quella pugliese, stupenda e ricca di calore; già due anni fa ho giocato contro Galatone e non posso dimenticare i tifosi , tra i più grintosi della categoria; l’obiettivo di quest’anno sarà sicuramente fare ancora meglio della stagione precedente e noi come squadra ce la metteremo tutta per raggiungere i nostri obiettivi stagionali: il vostro sostegno sarà fondamentale per noi in ogni singola gara; insieme potremo vivere grandi emozioni e raggiungere traguardi importanti con il Green Volley Galatone”. .