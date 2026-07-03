Il servizio sanitario inglese premia chi cammina 30 minuti al giorno. Iniziativa su app per raccogliere 100 mila iscritti. Previsti incentivi e sconti

Il servizio sanitario pubblico dell’Inghilterra, Nhs England, ha annunciato un’iniziativa per premiare i cittadini che camminano almeno trenta minuti al giorno. Il progetto “una maratona al mese” punta a raccogliere 100 mila iscritti tramite un’apposita applicazione sugli smartphone con cui si deve completare in trenta giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 chilometri.

Gli utenti, a partire dal prossimo anno, potranno quindi registrare le proprie camminate online e chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense, fra cui incentivi e sconti. L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con sir Brendan Foster, campione di mezzofondo e fondatore della Great North Run, incaricato da Nhs England di dar vita a una campagna per far camminare di più le persone. “Sono conosciuto per la corsa, ma qui l’ambizione è molto più semplice. Vogliamo solo che la gente cammini”, ha dichiarato Foster.

Il progetto fa parte del pianoforte decennale per la salute in Inghilterra. Una persona è considerata fisicamente inattiva se pratica meno di 30 minuti a settimana di attività di intensità moderata. Secondo un’indagine di Sport England, nell’ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi, circa 12 milioni di persone, rientrava in questa categoria, risultando quindi un rischio, se si considera che l’inattività fisica è associata a un decesso su sei