Il presidente dell’Easy Sport Alessandro Cereda: “Crediamo in un calcio che sia strumento di crescita educativa, inclusione sociale e formazione umana”

“Inizia una nuova stagione e, con essa, un nuovo percorso fatto di idee, organizzazione e obiettivi sempre più ambiziosi, senza mai perdere lo spirito che da sedici anni contraddistingue la nostra società”. Così il presidente di Easy Sport Asd Alessandro Cereda.

Il massimo dirigente della società di calcio giovanile nisseno, ha inteso rilevare: “Sedici anni di attività rappresentano un patrimonio di esperienza, maturità e passione che oggi mettiamo ancora una volta al servizio dei ragazzi, della nostra città e dei valori che da sempre guidano il nostro operato. Crediamo in un calcio che sia prima di tutto uno strumento di crescita educativa, inclusione sociale e formazione umana.

Per affrontare questa nuova sfida abbiamo scelto di affidarci a figure di assoluto valore. Mister Filippo Costa ricoprirà il ruolo di Responsabile Tecnico, una scelta fortemente voluta dalla società: un vero top player per competenza, esperienza e capacità di valorizzare i giovani. Al suo fianco ci sarà Simona Cosentino, Coordinatrice dell’attività sportiva, punto di riferimento per tutte le categorie e figura di grande professionalità, capace di garantire organizzazione, continuità e qualità al nostro progetto.

Easy Sport ASD guarda al futuro con entusiasmo e con la volontà di collaborare con tutto il territorio. Siamo aperti al confronto e alla collaborazione con le tre principali realtà calcistiche dilettantistiche della provincia – Nissa FC, Atletico Nissa e Sancataldese – nella convinzione che solo lavorando insieme sia possibile favorire la crescita dell’intero movimento calcistico locale e offrire ai giovani sempre maggiori opportunità.

Dal punto di vista sportivo ci attendono sfide importanti: parteciperemo al Campionato di Promozione Femminile, al campionato di Serie D di Calcio a 5, oltre a proseguire il nostro impegno nei settori giovanili e nella Scuola Calcio, che rappresentano il cuore pulsante del nostro progetto. Siamo pronti a ripartire con entusiasmo, competenza e passione, consapevoli che il risultato più importante continuerà ad essere la crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo”.