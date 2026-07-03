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Funerali di Khamenei, le lacrime di Ghalibaf e la reazione di Araghchi

AdnKronos

Funerali di Khamenei, le lacrime di Ghalibaf e la reazione di Araghchi

Ven, 03/07/2026 - 18:41

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(Adnkronos) – Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, in lacrime davanti alla bara di Ali Khamenei, la Guida Suprema dell'Iran uccisa a febbraio negli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti. Ghalibaf piange in maniera 'coreografica', con gesti quasi plateali. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, appare perplesso. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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