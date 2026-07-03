Salute

Fantasia e talento per la Nissa: preso il centrocampista Giovambatttista Catalano

Redazione 1

Fantasia e talento per la Nissa: preso il centrocampista Giovambatttista Catalano

Ven, 03/07/2026 - 14:36

Condividi su:

La NISSA F.C. ha ingaggiato il fantasista Giovambattista Catalano, classe 1994, calciatore catanzarese di grande spessore tecnico e umano che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoscudata in vista della prossima stagione sportiva. Un talento che accende il gioco, capace di trasformare ogni pallone in un’idea e ogni giocata in spettacolo: estro, fantasia, qualità nell’uno contro uno, visione illuminata e un fiuto del gol che lo rendono un innesto di assoluto prestigio per il reparto offensivo della Nissa. Un profilo completo, che unisce esperienza, leadership e talento puro, forgiato in un percorso calcistico importante tra professionismo e dilettantismo.

Nel corso della sua carriera ha vestito, tanto per citarne alcune, le maglie del Pescara in Serie A, della Vigor Lamezia in Serie C, del Messina, Città di Sant’Agata, Corigliano e Ragusa in Serie D lasciando ovunque un’impronta riconoscibile fatta di giocate decisive, continuità e qualità tecniche sopra la media. Il suo percorso parla da sé: nei campionati professionistici ha collezionato oltre cinquanta presenze.

In Serie D rimane un protagonista assoluto con oltre 300 gettoni all’attivo conditi da oltre cinquanta marcature e quasi ottanta assist affermandosi come uno dei fantasisti più incisivi e spettacolari della categoria. Numeri che raccontano la storia di un calciatore capace di incidere ovunque, grazie a tecnica, personalità e straordinaria duttilità nel muoversi tra le linee e sulla trequarti offensiva.

L’arrivo di Catalano rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà della Nissa e del patron Luca Giovannone di costruire una squadra ambiziosa, competitiva e ricca di qualità, pronta ad affrontare con coraggio, entusiasmo e determinazione le sfide della nuova stagione. Il Patron, la dirigenza, lo staff tecnico e il direttore Lorenzo Giovannone che ha condotto a buon fine una trattativa difficile nonché tutta la famiglia biancoscudata accolgono con grande entusiasmo Giovanbattista Catalano.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta