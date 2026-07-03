Fantasia e talento per la Nissa: preso il centrocampista Giovambatttista Catalano

La NISSA F.C. ha ingaggiato il fantasista Giovambattista Catalano, classe 1994, calciatore catanzarese di grande spessore tecnico e umano che entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoscudata in vista della prossima stagione sportiva. Un talento che accende il gioco, capace di trasformare ogni pallone in un’idea e ogni giocata in spettacolo: estro, fantasia, qualità nell’uno contro uno, visione illuminata e un fiuto del gol che lo rendono un innesto di assoluto prestigio per il reparto offensivo della Nissa. Un profilo completo, che unisce esperienza, leadership e talento puro, forgiato in un percorso calcistico importante tra professionismo e dilettantismo.

Nel corso della sua carriera ha vestito, tanto per citarne alcune, le maglie del Pescara in Serie A, della Vigor Lamezia in Serie C, del Messina, Città di Sant’Agata, Corigliano e Ragusa in Serie D lasciando ovunque un’impronta riconoscibile fatta di giocate decisive, continuità e qualità tecniche sopra la media. Il suo percorso parla da sé: nei campionati professionistici ha collezionato oltre cinquanta presenze.

In Serie D rimane un protagonista assoluto con oltre 300 gettoni all’attivo conditi da oltre cinquanta marcature e quasi ottanta assist affermandosi come uno dei fantasisti più incisivi e spettacolari della categoria. Numeri che raccontano la storia di un calciatore capace di incidere ovunque, grazie a tecnica, personalità e straordinaria duttilità nel muoversi tra le linee e sulla trequarti offensiva.

L’arrivo di Catalano rappresenta un segnale forte e chiaro della volontà della Nissa e del patron Luca Giovannone di costruire una squadra ambiziosa, competitiva e ricca di qualità, pronta ad affrontare con coraggio, entusiasmo e determinazione le sfide della nuova stagione. Il Patron, la dirigenza, lo staff tecnico e il direttore Lorenzo Giovannone che ha condotto a buon fine una trattativa difficile nonché tutta la famiglia biancoscudata accolgono con grande entusiasmo Giovanbattista Catalano.