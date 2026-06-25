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Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga

AdnKronos

Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga

Gio, 25/06/2026 - 06:35

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(Adnkronos) – Il terremoto in Venezuela viene avvertito a Caracas anche nello stadio in cui si gioca una partita di baseball della Lega nazionale venezuelana. Davanti a spalti semideserti, i giocatori si fermano quando avvertono la prima scossa violenta. "Sta tremando", dice il telecronista. L'arbitro di casa base si guarda attorno, i dugout si svuotano e le due squadre si radunano al centro del campo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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