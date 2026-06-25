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Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo

AdnKronos

Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo

Gio, 25/06/2026 - 06:07

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(Adnkronos) – Palazzi 'piegati' e edifici squassati a La Guaira, a una ventina di chilometri da Caracas, dopo le due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Prima un sisma di magnitudo 7.2, poi dopo 40 secondi un'altra scossa di magnitudo 7.5. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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