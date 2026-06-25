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Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto

AdnKronos

Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto

Gio, 25/06/2026 - 05:33

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(Adnkronos) – Dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela, un uomo documenta la fuga da un edificio colpito dal sisma. Il video pubblicato sui social mostra la discesa per le scale di un palazzo tra le macerie provocate dai crolli. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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