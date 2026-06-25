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Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie

AdnKronos

Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie

Gio, 25/06/2026 - 05:13

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(Adnkronos) – La doppia scossa di terremoto che ha colpito oggi il Venezuela ha provocato il crollo di edifici e palazzi nella capitale Caracas, a circa 300 km dall'epicentro del sisma. Prima una scossa di magnitudo 7.2, poi un'altra di magnitudo 7.5. I video realizzati nella capitale documentano uno scenario spettrale, tra edifici collassati e palazzi sventrati. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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