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Sostenibilità, Dentis (Coripet): “In 2025 totale riciclato per bottiglie al 33%”

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Sostenibilità, Dentis (Coripet): “In 2025 totale riciclato per bottiglie al 33%”

Mer, 24/06/2026 - 16:15

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(Adnkronos) – Per quanto riguarda il pet riciclato, “Coripet ha svolto un lavoro egregio nel 2025: il totale avviato a parte di riciclato nella produzione di bottiglie adatte al contatto con gli alimenti, ha portato il consorzio a raggiungere il 33%, fatto in larga parte grazie a un modello di tracciabilità di una filiera al 100% italiana”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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