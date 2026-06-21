Sancataldese: “Nessuna manifestazione di interesse è pervenuta per l’acquisizione del club”

Una nota per fare il punto della situazione e per far capire a chiare lettere che, al momento non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse per l’acquisizione della Sancataldese. A sottolinearlo è stata la dirigenza verdeamaranto in una nota che riportiamo integralmente:

“Dopo settimane di totale silenzio e al di là di qualche titolo apparso su alcune testate giornalistiche, del tutto privo di fondamento la realtà dice che non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse per l’acquisizione del club. Proprio per questo, il nostro dovere di tifosi in primis ci impone di rimetterci subito in carreggiata per continuare a dare onore e dignità al nostro titolo sportivo. Parliamo di un club che ha una storia importante e un significato profondo per la nostra comunità, per i nostri giovani e per tutto il comprensorio.

La nuova stagione è ormai alle porte e, come promesso, il nostro obiettivo primario resta quello di onorare la storia e garantire la dignità sportiva di questa piazza.

Per tracciare una nuova rotta dopo il mancato ricambio societario, abbiamo deciso di ripartire dal nostro più grande punto di forza, la nostra punta di diamante: la Sancataldese Academy.

Il nostro settore giovanile non è solo un vivaio, ma un punto di riferimento di altissimo livello nel panorama regionale. Ripartiamo fermamente da qui, con un progetto che rimette al centro San Cataldo e i Sancataldesi. Siamo convinti che i nostri ragazzi meritino di essere valorizzati ancora di più, strutturando un percorso che li veda protagonisti in prima squadra, affiancati da elementi d’esperienza e spessore.

I giovani, la nostra terra e l’attaccamento viscerale a questi colori saranno le fondamenta del nuovo corso. Trasformeremo questo momento di transizione nell’opportunità per dare radici ancora più solide, sane e locali al calcio verdeamaranto.

P.S. Ci teniamo a ribadire che le porte della società rimangono e rimarranno sempre aperte, in qualsiasi momento della stagione, a chiunque fosse seriamente interessato a rilevare e guidare il club. Nel frattempo, visto che mai nessuno si è fatto avanti e per il bene della Sancataldese, continuiamo il nostro percorso”.