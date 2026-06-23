San Cataldo. Assegnati al Comune 114 mila euro di finanziamento Pnrr con l’Asilo Nido “Belvedere”

SAN CATALDO. L’Asilo Nido “Belvedere” di San Cataldo accelera verso il futuro! Assegnati al comune di San Cataldo 114.000 euro di finanziamento PNRR. Mentre proseguono a pieno ritmo i lavori infrastrutturali sul nostro asilo nido Belvedere, l’Amministrazione ha assicurato la fornitura di arredi ed attrezzature innovative, partecipando con successo ad un Bando PNRR.

Un percorso già avviato che, grazie a un finanziamento PNRR di 114.000 euro (NextGenerationEU), permetterà di allestire spazi scolastici d’avanguardia. La svolta è stata possibile solo grazie a una sinergia strategica tra i Comuni di San Cataldo, Milena e Grotte, uniti in rete per superare le soglie minime del bando e presentare una proposta vincente e competitiva.

L’ambiente interno seguirà la filosofia dell’arredo come “terzo educatore”, con moduli componibili ecosostenibili (legno certificato e vernici atossiche all’acqua nel rispetto del principio DNSH) per favorire l’autonomia dei bambini. Un progetto condiviso che unisce il territorio al di sopra di ogni visione politica.

Il sindaco, assieme all’Assessore allo Sviluppo e Valorizzazione del Patrimonio, Marcello Frattallone, ha detto: “Vogliamo che i nostri bambini crescano in ambienti capaci di stimolare curiosità e indipendenza. Superando l’isolamento e lavorando in rete, portiamo sul territorio risorse concrete. L’ammissione a questo finanziamento testimonia l’efficacia della collaborazione tra enti locali quando si condividono obiettivi concreti di crescita. Ringrazio gli uffici per l’instancabile lavoro per la nostra comunità. Il completamento dell’intero iter, inclusi collaudi e rendicontazione, è fissato entro il 31 dicembre 2026.