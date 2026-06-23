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San Cataldo. A causa delle vicende giudiziarie relative alla discarica di Timpazzo rallentamenti nel conferimento dei rifiuti

Redazione 1

San Cataldo. A causa delle vicende giudiziarie relative alla discarica di Timpazzo rallentamenti nel conferimento dei rifiuti

Mar, 23/06/2026 - 21:39

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SAN CATALDO. A causa delle vicende giudiziarie che hanno interessato la discarica di Timpazzo, si sono verificati rallentamenti nel conferimento dei rifiuti in tutta la provincia. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino, assieme all’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani, ha spiegato che grazie al lavoro degli operatori, è stato possibile ritirare la plastica in gran parte della città. Per il 24 giugno il programma prevede: per la Plastica il completamento della raccolta nelle zone rimanenti (non nuovi conferimenti), per l’Umido e Pannolini il ritiro regolare come da calendario. L’amministrazione comunale s’è scusata per il disagio invitando i cittadini a continuare a segnalare eventuali anomalie.

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