Salute

Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati

AdnKronos

Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati

Gio, 25/06/2026 - 10:23

Condividi su:

(Adnkronos) – Circolazione sospesa sulla linea Fl1 Orte – Fiumicino, nella tratta Roma Tiburtina – Fiumicino Aeroporto, per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi i treni canclelati e quelli in ritardi. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici di Rfi per il ripristino della piena funzionalità della linea. E' stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta