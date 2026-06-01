Riolo-Marin d’argento al Rally Internazionale del Taro

Arriva un risultato di assoluto valore per Ernesto Riolo e Giulia Marin al Rally Internazionale del Taro, secondo appuntamento stagionale dell’International Rally Cup. L’equipaggio della Targa Racing Club, supportato da CST Sport, ha conquistato un prestigioso secondo posto di classe e gruppo Rally3 al volante della Renault Clio Rally3 preparata da MFT Motors.

Un piazzamento che assume un significato ancora maggiore alla luce dell’elevato livello della competizione. Per la prima volta sulle selettive strade parmensi, Riolo e Marin si sono confrontati con ben nove equipaggi iscritti nel gruppo Rally3, uno dei raggruppamenti più combattuti e qualificati dell’intera manifestazione. Un contesto agonistico di assoluto rilievo, caratterizzato da avversari esperti, prove speciali tecniche e condizioni che hanno richiesto concentrazione e precisione dal primo all’ultimo chilometro.

Dopo l’ottima prestazione offerta alla recente Targa Florio, l’equipaggio siciliano ha confermato il proprio percorso di crescita, riuscendo ad interpretare al meglio una gara nuova e particolarmente impegnativa. Fondamentale è stata la capacità di mantenere un ritmo costante per tutta la durata della manifestazione, evitando errori e gestendo con lucidità ogni fase della corsa.

Il Rally del Taro ha inoltre rappresentato un importante passo avanti anche sotto il profilo organizzativo e gestionale. I due giovani portacolori della Targa Racing Club hanno infatti affrontato la trasferta emiliana senza il supporto diretto di alcuni abituali punti di riferimento che li accompagnano durante la stagione, riuscendo comunque a gestire in autonomia ogni aspetto del weekend agonistico con grande maturità e professionalità. Un elemento che testimonia ulteriormente il percorso di crescita intrapreso dall’equipaggio, sempre più consapevole e competitivo.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato Ernesto Riolo – perché il Rally del Taro era una gara completamente nuova per noi e sapevamo di trovare una concorrenza molto qualificata. Con nove vetture Rally3 al via il livello era altissimo e conquistare il secondo posto ci rende particolarmente orgogliosi. È stata una gara difficile, su strade impegnative dove non era possibile abbassare la concentrazione nemmeno per un attimo. Inoltre abbiamo affrontato il weekend gestendo molte cose direttamente in prima persona e questo ci ha permesso di crescere ulteriormente come equipaggio. Ringrazio Giulia per il grande lavoro svolto in gara, MFT Motors per averci messo a disposizione una Clio Rally3 sempre performante, i nostri partner Citrusmade, Gruppo Di Stefano e Dret System, la Targa Racing Club, CST Sport e naturalmente le nostre famiglie che continuano a sostenerci in questo percorso”.