Promozione. Ecco il nuovo organigramma societario e tecnico del Serradifalco Calcio con Tonino Cavaleri presidente e Diego Venti Ds

In vista del prossimo campionato di Promozione, movimenti anche in casa Serradifalco, dopo l’ottima stagione appena conclusasi con l’aver sfiorato i playoff del girone D di Promozione.

Cambia la struttura societaria al vertice, con l’ingresso di tanti nuovi soci con l’assemblea che ha conferito la carica di presidente a Tonino Cavaleri (nella foto), con Gaetano Gruttadauria che sarà il vice, Francesco Cavaleri Direttore Generale e Totò Caramanna, storica anima del calcio a Serradifalco, che sarà il segretario generale. Diego Venti è stato nominato Direttore Sportivo.

Comincia così la nuova stagione del Serradifalco che a breve annuncerà il mister con l’inizio degli arrivi e partenze in maglia biancoazzurra.