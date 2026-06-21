Pallavolo Under 19 Acsi. La Traina Albaverde sfiora la finale del campionato regionale

Finale di stagione amaro ma con l’onore della armi per la formazione della Traina Albaverde che sfiora la finale del campionato under 19 ACSI cedendo al tie-break nella semifinale disputata contro le padrone di casa della Virtus Ravanusa nell’accogliente climatizzato palasport della cittadina agrigentina.

Primo set di marca Virtus con le nissene che hanno stentato ad entrare in partita, mentre è stato incredibile l’epilogo del secondo parziale in equilibrio fino al 20/19 con le ragazze di Calogero La Greca che hanno accelerato portandosi sul 24 a 19, per poi subire la veemente reazione della formazione di Mauro Di Grande che, con Virginia Pistone in battuta e Carla Amorelli principale finalizzatrice, ha annullato 5 set-ball aggiudicandosi il parziale per 24/26.

Anche il terzo set è stato equilibrato ma sul 22 pari è stata ancora l’Albaverde a piazzare la zampata decisiva sul servizio di Martina Romano.

Nel quarto parziale Adele Cimino e compagne sono brave a rientrare in partita, azzerando l’inerzia della gara che sembrava favorevole alle nissene, e conquistando il tie-break.

Il set decisivo si è sviluppato in equilibrio fino all’8 a 7 con la Virtus che dal cambio campo in poi ha accelerato con Sofia Miraglia e compagne, in questa circostanza, incapaci di trovare l’ennesima reazione e le agrigentive vittoriose meritatamente.

Quella vista a Ravanusa è stata un’Albaverde a due velocità con alcune giocatrici che proprio nel finale di stagione hanno ritrovato la forma migliore e altre che invece sono arrivate con le pile scariche dopo un’annata in cui hanno tirato la carretta.

Questo ha portato inevitabilmente a una mancanza di continuità nel gioco di squadra dove belle giocate sono state spesso poi vanificate da errori in altre circostanze evitabili.

Resta il gran lavoro soprattutto su base individuale fatto da Mauro Di Grande che sarà sicuramente utile sul piano tecnico e dell’esperienza nella prossima stagione che prenderà il via a settembre.

Questo il dettaglio della gara disputata sabato 20 giugno al Palasport di Ravanusa con i punti realizzati dalle ragazze dell’Albaverde:

Virtus Ravanusa – Traina Albaverde 3 – 2 (25/17; 24/26; 22/25; 25/20; 15/9)

Virtus: La Greca, Muratore, Nobile, Cimino (K), Antohe, Capobianco, Puccio, Di Pasquali, Avarello (L1), Pennica (L2). NE: Cascina, Castronovo. Allenatore: La Greca

Traina: Pistone 10, Messina 3, Romano 10, Spanò 5, Miraglia (K) 8, Amorelli 16, Raffa 5, Palermo (L), NE: Cicardo. Allenatore: Di Grande – Sanguedolce

Arbitro associato: Carmelo Ciuni di Campobello di Licata.