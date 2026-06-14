Pallavolo. La Demmalight Sommatino Under 15 conquista il titolo regionale Acsi 2026

La Demmalight Sommatino Under 15 ha conquistato il titolo regionale ACSI 2026. Si tratta di un traguardo prestigioso che premia il talento, l’impegno e la determinazione delle giovani atlete sommatinesi, protagoniste di un percorso sportivo straordinario culminato con una meritata affermazione regionale.

Un plauso è stato espresso da parte dell’amministrazione comunale che, a nome di tutta la comunità, ha sottolineato che questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità sommatinese e testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla società, dallo staff tecnico e dalle famiglie che accompagnano la crescita sportiva e personale delle ragazze.

Questo il messaggio del sindaco Salvatore Letizia: “Alle atlete della Demmalight Sommatino, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, rivolgiamo il nostro plauso per aver portato in alto il nome di Sommatino con passione, sacrificio e spirito di squadra. Complimenti Campionesse! La vostra vittoria è motivo di gioia e orgoglio per tutta la nostra comunità”.