Mussomeli. La Fratres dona 10 defibrillatori alla Comunità e organizza per il 26 giugno il convegno sul tema “Arresto cardiaco e gestione del soccorso”

MUSSOMELI. La Fratres Mussomeli ha deciso di donare 10 defibrillatori alla Comunità di Mussomeli. Il gruppo di Giuseppe Sorce” ha organizzato per venerdì 26 giugno alle ore 18 un convegno dal titolo “Arresto Cardiaco e Gestione del Soccorso”. L’evento si svolgerà a Palazzo Sgadari a Mussomeli.

Un importante momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, al soccorso e alla gestione dell’arresto cardiaco, con la partecipazione di autorevoli professionisti del settore sanitario e dell’emergenza.

Nel corso dell’evento, il Consiglio Direttivo della Fratres consegnerà 10 defibrillatori (DAE) al Comune di Mussomeli, contribuendo a rendere il nostro territorio sempre più cardioprotetto e sicuro per tutti.

Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la salute della comunità, perché ogni minuto può fare la differenza e ogni DAE installato può salvare una vita.