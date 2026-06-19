Motori. La Island Motorsport tra i birilli dell’Agrigentino con il 5° Autoslalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone

Tra gli impegni agonistici del prossimo fine settimana, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) annovererà, altresì, il 5° Autoslalom Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone, appuntamento doppiamente valido per la Coppa 5ª zona e per il Campionato Siciliano Slalom, in programma nell’Agrigentino. Riflettori puntati sull’esperto portacolori Ciro Barbaccia nonché già vincitore della passata edizione, in lizza nel Gruppo Auto Storiche con la Paganucci motorizzata BMW.
Per il pilota-preparatore di Marineo, al rientro dopo la sfortunata trasferta alla cronoscalata Val d’Anapo-Sortino di quasi un mese addietro, risoltasi con un ritiro anticipato per una serie di problemi meccanici, sarà un’ottima occasione per verificare la riuscita dei numerosi interventi eseguiti sulla vettura, nei giorni scorsi. Dunque, una vera e propria gara test per il decano della specialità, in vista del prosieguo stagionale.
L’evento aprirà i battenti sabato 20 giugno con le consuete verifiche tecnico-sportive; l’indomani, invece, si entrerà nel vivo con la disputa del giro di ricognizione, seguito da tre manche ufficiali che definiranno le classifiche finali. Il tutto lungo i 2990 metri del percorso, ricavato su un tratto della SP22 di Casteltermini, nei pressi dell’antica miniera di zolfo Cozzo Disi.