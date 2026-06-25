Motori. Il nisseno Andrea Di Caro ad Ascoli tra i protagonisti della Coppa Paolino Teodori

Riflettori internazionali puntati su Andrea Di Caro nel fine settimana della Coppa Paolino Teodori, in programma ad Ascoli Piceno dal 26 al 28 giugno. La cronoscalata marchigiana rappresenta infatti uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione, grazie alla validità congiunta per il Campionato Europeo della Montagna e per il Campionato Italiano Supersalita. Per il giovane portacolori della Best Lap si tratta di un’opportunità particolarmente significativa.

Dopo le brillanti prestazioni offerte nei primi appuntamenti stagionali, culminate con il quinto posto assoluto e il record di categoria alla Trento-Bondone, il pilota nisseno avrà la possibilità di confrontarsi in un contesto di altissimo profilo tecnico e sportivo, davanti ad una platea internazionale composta da piloti, squadre, addetti ai lavori e appassionati provenienti da numerosi Paesi europei. La Coppa Paolino Teodori rappresenta infatti uno dei punti di incontro più importanti della stagione tra i protagonisti delle massime serie continentali e nazionali della velocità in salita.

Una vetrina di assoluto prestigio nella quale Di Caro punta a proseguire il proprio percorso di crescita e consolidare ulteriormente la sua immagine tra i giovani piloti emergenti della disciplina. Al volante della Nova Proto NP03 Aprilia, il due volte campione italiano arriva nelle Marche forte di una striscia straordinaria di venti vittorie consecutive fra le vetture con motorizzazione motociclistica, risultato che testimonia non soltanto la velocità del pilota siciliano, ma anche la qualità del lavoro svolto insieme alla squadra nel corso degli ultimi anni. Il tecnico percorso ascolano, da sempre considerato uno dei più impegnativi e selettivi del panorama continentale, offrirà un nuovo banco di prova per il giovane siciliano, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione.

«La Coppa Paolino Teodori è una gara che ha un fascino particolare – ha spiegato Di Caro –. Oltre all’importanza per il Campionato Italiano Supersalita, rappresenta una delle poche occasioni in cui possiamo confrontarci nello stesso contesto con i protagonisti del Campionato Europeo. Sarà quindi un weekend molto importante, sia dal punto di vista sportivo sia per continuare il nostro percorso di crescita. Arriviamo da risultati molto positivi, ma sappiamo bene che ogni gara fa storia a sé. Cercheremo di lavorare come sempre con grande attenzione, sfruttando al meglio ogni chilometro di prove per presentarci nelle migliori condizioni possibili alle manche di gara».

Per Andrea Di Caro si apre dunque un altro fine settimana di grande prestigio, nel quale l’obiettivo sarà continuare a raccogliere risultati e conferme in uno dei palcoscenici più importanti dell’automobilismo europeo.