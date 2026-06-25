Motori. Il 24° Rally di Caltanissetta entra nel vivo con l’ufficializzazione dell’elenco iscritti

Il 24° Rally di Caltanissetta è entrato nel vivo con l’ufficializzazione dell’elenco iscritti. La gara, organizzata dalla DLF Academy in sinergia con il Comune di Caltanissetta, rappresenta il quarto appuntamento della Coppa Italia Rally ACI Sport di 9ª Zona e una prova valida per il Campionato Siciliano Auto Moderne e Storiche.

Protagonista atteso sulle strade di casa sarà Roberto Lombardo, sette volte vincitore della manifestazione, sempre con Alessio Spiteri negli anni 2008, 2009, 2010, 2013, 2021, 2022 e 2024. Saranno al via con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia Rally2, ancora una volta come principale riferimento della vigilia, e punteranno con decisione a un nuovo successo davanti al pubblico amico.

A sfidarlo, forte del secondo posto al Rally del Sosio, il palermitano Giuseppe Di Giorgio con Gianfrancesco Rappa, poi ancora da Caltanissetta l’esperto Stefano Parisi con Amedeo Lo Destro e da Agrigento, precisamente da Favara, Francesco Tuzzolino con Francesco Pitruzzella. Presente anche l’over 55 Salvatore Di Benedetto con Giovanni Lo Verme: tutti su Skoda Fabia.

Tornando alla provincia di Agrigento, al via anche Agostino Craparo con Tino Pintaudi su Mitsubishi Lancer Evo IX in N4, mentre tra gli equipaggi locali spazio anche al giornalista nisseno Michele Spena, al via con la figlia Martina su Renault Clio in classe R3.

Tra le due ruote motrici attenzione al terzetto di Peugeot 208 turbo guidato da Giuseppe Giallombardo, riferimento della Coppa CRZ di 9ª Zona, con Salvatore Pio Scannella con Francesco Galipò, oltre a Giuseppe Gianfilippo e Giuseppe Castelli.

Nella sfida Rally4 – R2B riflettori sulle Peugeot 208 con il locale Carlo Nicoletti navigato da Sergio Raccuja, insieme a Michele Cortese e Paolo Guttadauro con la vettura della Sunbeam Motorsport, oltre a Giuseppe Barreca e Marco Marin.

In Rally5 atteso il confronto tra le Renault Clio con Domenico Morreale e Giuseppe Scolaro tra i protagonisti dopo il recente successo di classe al Rally dei Nebrodi.

Numerosi anche gli impegni nelle altri classi, con Nazareno Pellitteri con Michele Lo Monaco su Renault Clio in N3, Danilo Gibella con Francesco Tamburo su Peugeot 306 in Racing Start Plus 2.000, Manuel Guaggenti con Antonio Marchica su Peugeot 106 in A6 e Gaspare Corbetto con Giuseppe Centinaro su Peugeot 106 in RS Plus 1600.

Ricca come sempre la classe N2, ancora una volta molto numerosa e competitiva, con diversi piloti noti al via su Peugeot 106 tra cui Salvatore Farina, Giovanni Burrogano e Francesco Bonomo, pronti a rendere particolarmente combattuta la categoria.

Nel comparto Historic occhi puntati su Antonio Cardella su Porsche 911 di 2° Raggruppamento, mentre in 4° Raggruppamento attenzione a Gordon con Salvatore Cicero su Ford Sierra, Stefano Parisi su Lancia Delta Integrale e Gabriel Fiumara con Giovanni Marino su Renault 5 GT Turbo.

Il programma della manifestazione prevede: verifiche sportive e tecniche venerdì 26 giugno; shakedown sabato 27 dalle 8.30 a San Cataldo (2,5 km); partenza ufficiale sabato 27 alle 17.00 da Viale della Regione, Caltanissetta. A seguire Tre passaggi sulla prova San Cataldo alle 18.01, 20.01 e 22.01 e tre riordini due fra le prove e quello notturno con rientro alle 22.27. Domenica Ristart alle 10.00 e 3 loop sulle prove di Santa Caterina con passaggi 11.05, 13.45, 16.25 e Caltanissetta 11.26,14.06, 16.46. Arrivo previsto per le 17.54 sempre a Caltanissetta.