Motori. Francesco Lo Bue e il grande sogno di essere protagonista sulle strade del Rally di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Il grande sogno di Francesco Lo Bue. La giovane promessa del Serradifalco Calcio, oltre al pallone coltiva un’altra grande passione che per lui è veramente speciale e si chiama Rally di Caltanissetta. Ovviamente, come Under (ha appena 21 anni) il suo sogno nel cassetto in questo momento non è quello di vincerlo, ma di compiere sulle strade del Nisseno un salto di qualità che gli consenta di coltivare una passione per le quattro ruote che in lui è sempre stata presente e forte.

Il giovane pilota il prossimo 27 e 28 giugno parteciperà al Rally di Caltanissetta navigato dalla bravissima navigatrice Asia Varvaro a bordo di una 208 R2b gestita dalla I.M promotor Sport e sarà al via del rally affiancato dalla scuderia Ro. Racing. Tantissimi i serradifalchesi che faranno il tifo per lui come i suoi stessi compagni di squadra. Per lui, dopo il debutto nei rally dello scorso anno, si tratta di un ritorno sulle strade del Nisseno che, per altro, ben conosce.

Per la cronaca Francesco Lo Bue correrà con il numero 18 nel contesto di un fine settimana per lui davvero speciale che inizierà il venerdì con la distribuzione del roadbook, mentre nel pomeriggio ci saranno verifiche sportive e tecniche, distribuzione delle targhe e dei numeri di gara. Sabato poi al mattino lo shakedown, la partenza da Viale della Regione, per poi fare tre passaggi su San Cataldo. Domenica, infine, altre due prove ripetute tre volte con la Santa Caterina – Caltanissetta.