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Mondiali, oggi Bosnia-Qatar – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Bosnia-Qatar – Diretta

Mer, 24/06/2026 - 20:04

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(Adnkronos) –
Bosnia e Qatar si sfidano in un match del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i balcanici, che hanno eliminato l'Italia al playoff, affrontano la formazione asiatica alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Le due nazionali sono appaiate a quota 1 al terzo posto del girone, alle spalle di Canada e Svizzera, che si sfideranno in contemporanea a Vancouver (e che guidano la classifica entrambe con 4 punti).   A mezzanotte invece in campo Brasile-Scozia e Marocco-Haiti.  
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