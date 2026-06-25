Mondiali 2026, Repubblica Ceca-Messico 0-3 e Sudafrica Corea del Sud 1-0

(Adnkronos) – Il Messico batte la Repubblica Ceca per 3-0 nell'ultima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026 e chiude il girone a punteggio pieno. Il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0 e a sorpresa è secondo a quota 4: i Bafana Bafana scavalcano la selezione asiatica, si qualificano ai sedicesimi di finale e affronteranno il Canada. La Corea, terza a 3 punti, è e ad un passo dall'eliminazione. Out la Repubblica Ceca, ultima a quota 1. A Città del Messico, i padroni di casa completano il percorso netto nella prima fase con una netta vittoria maturata nella ripresa. Il Messico, dopo un primo tempo opaco senza nemmeno un tiro in porta, cambia marcia nella ripresa e prende il largo. La selezione del ct Aguirre sblocca il risultato al 55' con Chavez che, innescato da Romo, evita l'intervento disperato di un difensore e fa centro di sinistro: 1-0. Al 61' arriva il raddoppio che chiude il match e, virtualmente, i Mondiali della Repubblica Ceca. Il Messico riparte con un rapido contropiede, Kovar in uscita argina Sanchez ma non può nulla sul tap-in di Quinones: 2-0. In pieno recupero, il tris. Kovar mette una pezza sul tiro di Gimenez ma deve alzare bandiera bianca sulla conclusione di Fidalgo, 3-0 al 94' e game over. Il Sudafrica piazza il colpo a Monterrey: il gol di Maseko al 63' vale la vittoria per 1-0 contro la Corea, il secondo posto nel girone e la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove sfiderà il Canada. I Bafana Bafana escono vincitori da una sfida movimentata sin dalle prime battute. La Corea parte col piede sull'acceleratore e sfiora il vantaggio per 2 volte nei primi 10 minuti. Il Sudafrica resiste all'urto della selezione asiatica, che impone un ritmo forsennato, e progressivamente prende il controllo del match. Al 19' Maseko si presenta davanti alla porta di Kim Seung-Gyu, che salva in uscita. L'estremo difensore coreano sale in cattedra al 30' con un doppio intervento: prima dice no a Mbatha, poi rimedia anche sul tap-in di Makgopa. La Corea del Sud rallenta, quasi a gestire il risultato che garantirebbe il secondo posto. Il Sudafrica nella ripresa fatica a creare occasioni con continuità ma riesce a piazzare il colpo decisivo al 63'. Moremi innesca Maseko che, dal limite dell'area, indovina il sinistro vincente sul primo palo: 1-0.

La Corea si riversa nella metà campo avversaria nell'ultima mezz'ora del match: il possesso di palla non si traduce però in reali opportunità per il pareggio. Il ritmo è compassato, la difesa sudafricana riesce a chiudere tutti i varchi. La selezione asiatica colleziona corner ma non tira in porta, il Sudafrica conquista la seconda vittoria della propria storia ai Mondiali e per la prima volta si qualifica per la seconda fase del torneo. ﻿

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