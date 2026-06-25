La Nissa riconferma Vincenzo Cancelleri nel ruolo di Dirigente Addetto agli ufficiali di gara

La Nissa Fc ha reso noto che è stato rinnovato l’incarico di Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara a Vincenzo Cancelleri. L’attuale consigliere comunale è figura storica profondamente legata ai colori biancoscudati. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione delle competenze interne, che premia il lavoro svolto con serietà e dedizione nella scorsa stagione sportiva, durante la quale Cancelleri ha saputo distinguersi per equilibrio, puntualità e spiccato senso organizzativo nella gestione dei rapporti con la classe arbitrale.

Il ruolo di Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara riveste un’importanza fondamentale nell’economia dell’organizzazione delle gare ufficiali, rappresentando un punto di riferimento costante tra la società ospitante e la terna arbitrale. In questo contesto, la presenza di una figura esperta e affidabile come quella di Vincenzo Cancelleri garantisce alla Nissa un presidio attento e ordinato di tutte le fasi pre e post gara. In particolare, il suo compito sarà quello di assicurare un’accoglienza professionale, rispettosa e cordiale nei confronti degli ufficiali di gara sin dal loro arrivo all’impianto sportivo, curando ogni dettaglio logistico e organizzativo necessario per il corretto svolgimento della partita.