La Nissa in Germania protagonista di un progetto culturale con il gol promozione di Pietro Cutaia contro l’Enna

La NISSA F.C. approda in Germania e diventa protagonista di un prestigioso progetto culturale internazionale che intreccia letteratura, storia, arte e calcio. Il 10 giugno, presso il celebre Goethe-Institut di Friburgo, è stata inaugurata la mostra “Goethe spielt in Italien”, ideata e realizzata dal Consolato d’Italia di Friburgo in collaborazione con l’associazione Mo’ Better Football.

L’esposizione propone una rilettura originale del celebre Viaggio in Italia, ripercorrendo l’itinerario compiuto da Johann Wolfgang von Goethe attraverso le squadre di calcio delle città visitate durante il suo viaggio nella Penisola. Tra queste figura anche Caltanissetta, dove Goethe fece tappa il 28 aprile 1787, e con essa la Nissa. Per scelta artistica del Collettivo FX, la società biancoscudata è stata inserita tra le protagoniste della mostra attraverso la rappresentazione di uno dei momenti più iconici della sua storia recente: il gol realizzato da Pietro Cutaia nel 2008 contro l’Enna, rete decisiva che regalò alla Nissa la promozione in Serie D e che ancora oggi occupa un posto speciale nella memoria dei tifosi nisseni. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 luglio e potrà essere visitata gratuitamente.

La Nissa accoglie con grande orgoglio questa significativa attestazione di considerazione e prestigio. Essere presenti, seppur indirettamente, all’interno di un progetto capace di unire letteratura, arte, memoria collettiva, sport e cultura popolare rappresenta un motivo di profonda soddisfazione per l’intera comunità biancoscudata.

La società, con in testa il patron Luca Giovannone, desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’autore dell’opera che ha scelto di immortalare una rete entrata nella storia del club e del tifo nisseno, un ricordo rimasto indelebile nonostante siano trascorsi diciotto anni da quel giorno. La Nissa continua così a portare il proprio nome oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di una storia sportiva che sa trasformarsi anche in racconto culturale. Ringraziamenti per la collaborazione del nisseno Massimiliano Macaluso che ha informato la società della prestigiosa iniziativa.