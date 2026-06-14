La Nissa gran protagonista in occasione della 10^ edizione degli Award of Football Stars 2026

Una serata di prestigio, emozioni e grandi riconoscimenti ha caratterizzato la 10ª edizione dell’“Award of Football Stars 2026”, manifestazione dedicata alle eccellenze del calcio e dello sport che si sono distinte per risultati, professionalità e contributo alla crescita del movimento calcistico. Tra i protagonisti assoluti dell’evento spicca la NISSA, che ha visto premiate tre figure di primo piano della propria realtà sportiva, confermando il valore del progetto portato avanti dalla società negli ultimi anni.

Il Premio “Salvo Vadalà” è stato conferito all’Avv. Giovanni Castronovo, riconoscimento che celebra l’impegno, la competenza e la passione profusi nel mondo del calcio. Un premio che testimonia il ruolo fondamentale svolto da Castronovo all’interno della società biancoscudata e il suo costante contributo alla crescita dello sport sul territorio.

Grande soddisfazione anche per Francesco Di Gaetano, insignito del titolo di “Miglior Allenatore Siciliano 2026”. Un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro svolto dal tecnico palermitano, protagonista di una stagione straordinaria sotto il profilo dei risultati, della valorizzazione del gruppo e della qualità del gioco espresso dalla squadra.

Nel corso della serata è stato, inoltre, assegnato il premio “Lo Sport Web – Dirigente Emergente” a Lorenzo Giovannone, giovane professionista che si è distinto per competenza, innovazione e capacità manageriale.

L’“Award of Football Stars” celebra da dieci edizioni le personalità che contribuiscono alla crescita del calcio attraverso il lavoro quotidiano, dentro e fuori dal campo. I riconoscimenti assegnati quest’anno rappresentano non solo un premio ai risultati ottenuti, ma anche un incentivo a proseguire lungo un percorso fatto di sacrificio, passione e dedizione.

Per la Nissa, la serata del 12 giugno 2026 resterà una data da ricordare: i premi ricevuti confermano il valore di una società che continua a essere protagonista nel panorama calcistico siciliano, portando in alto il nome della città e dei suoi tifosi. Una decima edizione che ha celebrato i migliori interpreti del calcio siciliano e nazionale, con la società biancoscudata tra le grandi protagoniste della serata.