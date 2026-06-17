La Nissa conferma per la prossima stagione Totò Chimenti nel ruolo di collaboratore tecnico

La continuità è uno degli elementi cardine su cui la NISSA F.C. sta costruendo il proprio futuro, e tra le conferme in vista della stagione 2026/2027 c’è quella di Totò Chimenti, che continuerà a far parte dello staff tecnico biancoscudato nel ruolo di collaboratore tecnico. Una scelta che testimonia la fiducia della società nei confronti di una figura ormai diventata un punto di riferimento all’interno dell’organizzazione sportiva.

Professionista serio e preparato, Chimenti ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo importante all’interno della Nissa, mettendo a disposizione della squadra esperienza, competenza e una profonda conoscenza dell’ambiente. Il suo contributo si è rivelato prezioso sia nella gestione quotidiana del gruppo sia nel supporto allo staff guidato da mister Di Gaetano, recentemente riconfermato alla guida tecnica della prima squadra.

Con la conferma di Totò Chimenti, il club nisseno aggiunge un altro tassello importante alla programmazione della nuova stagione, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e continuare a regalare soddisfazioni ai tifosi biancoscudati.