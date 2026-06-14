La Nissa conferma Massimo Scribani, Pietro Catalano e Alessandro Bonanno per la prossima stagione sportiva

Tre riconferme alla Nissa. La prima è stata quella di Massimo Scribani, magazziniere biancoscudato e autentica anima dello spogliatoio. Dietro ogni allenamento, ogni partita, ogni trasferta e ogni successo c’è il lavoro silenzioso di chi opera lontano dai riflettori. Massimo è uno di questi. Dal primo giorno del raduno fino all’ultimo minuto dell’ultima gara della stagione, la sua presenza è una costante imprescindibile per la vita quotidiana della squadra. Generoso, disponibile con tutti, con una pazienza infinita, sempre pronto a risolvere qualsiasi necessità dello staff tecnico e dei calciatori, Scribani rappresenta una figura fondamentale all’interno dell’organizzazione biancoscudata.

Pietro Catalano

La seconda è stata quella di Alessandro Bonanno. La Nissa ha annunciato la sua conferma nel ruolo di Team Manager anche per la prossima stagione. Una conferma che va oltre il semplice incarico. È la conferma di una persona che, giorno dopo giorno, ha dimostrato di essere un esempio di serietà, affidabilità e amore incondizionato per questi colori. Un cuore da Ultras autentico prima di tutto! Un professionista che ha fatto dell’abnegazione al lavoro il proprio tratto distintivo, mettendosi costantemente a disposizione della squadra, dello staff tecnico e della società con uno spirito di servizio raro e prezioso.

Massimo Scribani

Dietro ogni allenamento, ogni trasferta, ogni dettaglio organizzativo affrontato con precisione e puntualità, c’è il lavoro silenzioso di Alessandro. Un lavoro spesso invisibile agli occhi del pubblico, ma fondamentale per consentire a tutti di operare nelle migliori condizioni possibili. Con discrezione, competenza e una disponibilità senza limiti, ha saputo essere un punto fermo all’interno della famiglia biancoscudata.

Infine la terza conferma è stata quella di Pietro Catalano nel ruolo di allenatore dei portieri della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027. Una conferma che rappresenta molto più di una semplice scelta tecnica. Significa continuità, competenza, esperienza e appartenenza. Significa affidare ancora una volta la crescita dei nostri numeri uno a un professionista che nel corso degli anni ha saputo distinguersi per qualità umane e capacità professionali, diventando un autentico punto di riferimento all’interno del progetto biancoscudato.

Per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, Pietro Catalano è molto più di un preparatore dei portieri: è un Maestro, con la M maiuscola. La sua passione per il ruolo, la cura maniacale dei dettagli e la capacità di trasmettere conoscenze ed entusiasmo rappresentano un patrimonio prezioso per ogni atleta chiamato a difendere i pali. Classe 1972, Catalano può vantare un curriculum di assoluto prestigio. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, da calciatore ha difeso le porte di società importanti come Marsala, Mazara, Sciacca, Benevento e Partinico, costruendo una carriera ricca di esperienza e competenza tra i professionisti e i dilettanti di alto livello.

Terminata la carriera agonistica, ha intrapreso con successo quella da allenatore e preparatore dei portieri. Da allenatore-giocatore ha contribuito alla crescita del Petrosino, accompagnando la società fino all’Eccellenza, categoria nella quale ha successivamente guidato per diverse stagioni lo stesso Petrosino e la Folgore Selinunte. Nel corso degli anni ha inoltre ricoperto i ruoli di allenatore in seconda e preparatore dei portieri in importanti realtà calcistiche siciliane come Orlandina, Tiger Brolo, Marsala, Akragas, Trapani, Dattilo, Canicattì e Licata, arricchendo ulteriormente un percorso professionale costruito attraverso dedizione, aggiornamento continuo e risultati sul campo.