La Island Motorsport pronta per il Rally di Caltanissetta: ben sette equipaggi in lizza nella scuderia presieduta da Eros Di Prima

Si scaldano i motori in casa Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) in vista del 24° Rally di Caltanissetta, appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona e valido altresì per il Campionato Siciliano Rally, in scena nell’imminente fine settimana. Un impegno in terra natia, che la scuderia isolana onorerà schierando al via sette equipaggi portacolori. Tra questi, in lizza nella gara riservata alle vetture moderne, occhio a Giuseppe Di Giorgio (Skoda Fabia RS Rally2), reduce dal secondo gradino del podio conquistato ad aprile nella corsa di casa, ovvero il Rally Valle del Sosio.

Atteso al debutto sui selettivi asfalti del Nisseno, il talentuoso pilota chiusese potrà contare sull’esperienza del suo fidato navigatore Gianfranco Rappa, ambendo al vertice della classifica generale. Sarà della partita, altresì, Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer Evo IX) che, nuovamente affiancato da Tino Pintaudi, punterà a confermarsi in classe N4 dopo il successo ottenuto al Rally dei Nebrodi. Al rientro da un’altrettanta proficua trasferta nel Messinese, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Marco Marin vorranno proseguire in crescendo, mettendosi alle spalle un avvio di stagione decisamente sfortunato.

Passando al confronto riservato alle vetture d’antan, ovvero, il 10° Historic Rally di Caltanissetta, riflettori puntati sui rientranti Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella dopo oltre due mesi di pausa. L’affiatato binomio corleonese, su Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento, proverà a riscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, già vinta nel 2025 e nel 2024, così come nel 2017 e nel 2016. Ma dovrà vedersela con l’altrettanto competitivo duo formato dai compagni di squadra “GORDON” e Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento. Nella medesima categoria, da menzionare la presenza di Gabriele Fiumara (Renault 5 GT Turbo) con Giovanni Marino alle note, galvanizzato dalla prima vittoria assoluta in “carriera” conseguita al “Nebrodi”. Lo schieramento, infine, sarà completato dal locale Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) con Marco Busetta sul sedile di destra.

Andando al programma, l’evento entrerà nel vivo sabato 27 giugno con la disputa di tre prove speciali seguite, l’indomani, dalle sei rimanenti; saranno, invece, 61,5 i chilometri interessati dal cronometro sui quali si confronteranno i partecipanti. Viale della Regione a Caltanissetta, infine, sarà la sede di partenza e arrivo.