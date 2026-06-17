Il talento calcistico della piccola Sarah Allegro tra due grandi sogni chiamati Juventus e Barcellona

Nonostante la giovanissima età, Sarah Allegro, classe 2017 e promessa della #Nissa, ha già le idee molto chiare sul suo futuro. Determinata, appassionata e instancabile, dedica gran parte delle sue giornate al calcio, coltivando un sogno che guarda ai grandi palcoscenici del calcio internazionale.

Sarah, quando è nata la tua passione per il calcio?

“Da quando ero molto piccola. Mi è sempre piaciuto giocare con il pallone e divertirmi in campo. Ogni giorno ho sempre più voglia di allenarmi e migliorare.”

Sei una delle più giovani calciatrici della Nissa FC. Cosa significa per te indossare questa maglia?

“È una grande emozione. Mi piace allenarmi con la mia squadra, stare con i compagni e imparare cose nuove ogni giorno.”

Come si svolgono le tue giornate?

“Mi alleno sempre. Oltre agli allenamenti con la Nissa, svolgo la preparazione fisica con Fabio Venniro, che mi segue da due anni. Faccio anche tecnica individuale con mister Rosario Ceraolo di Palermo e con Filippo Costa. Ogni settimana viaggio fino a Palermo per allenarmi e crescere come calciatrice.”

Da dove nasce tutta questa determinazione?

“Perché amo il calcio e voglio migliorare ogni giorno. So che bisogna impegnarsi tanto per raggiungere i propri obiettivi.”

Hai una squadra del cuore?

“La Juventus. Il mio sogno è un giorno poter indossare la maglia bianconera e giocare con la Juve.”

E guardando ancora più lontano, qual è il tuo obiettivo più grande?

“Vorrei arrivare a giocare nel Barcellona. È il mio grande obiettivo e lavorerò ogni giorno per provare a realizzarlo.”

Cosa ti senti di dire ai bambini e alle bambine che vogliono seguire il tuo esempio?

“Di non smettere mai di credere nei propri sogni, di allenarsi con impegno e di divertirsi sempre.”

A soli otto anni, Sarah Allegro dimostra già una maturità sportiva fuori dal comune. Tra allenamenti, sacrifici e continui viaggi per perfezionare la propria tecnica, la giovane nissena sta costruendo con passione il suo percorso calcistico. Il talento c’è, la determinazione anche: il futuro è tutto da scrivere, ma Sarah ha già iniziato a farlo con il pallone tra i piedi.

A dispetto della sua giovane età, Sarah Allegro è già riuscita ad attirare l’attenzione di diverse realtà importanti del calcio italiano. La giovane promessa della #Nissa è stata infatti visionata dagli osservatori del U.S. Sassuolo, Como 1907 e AC Milan, società che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità tecniche, l’intelligenza calcistica e la straordinaria personalità mostrata sul terreno di gioco.

Un riconoscimento importante per una bambina che, pur essendo nata nel 2017, affronta ogni allenamento con la mentalità e la dedizione di un’atleta già consapevole dei propri obiettivi. Nonostante l’interesse suscitato, Sarah, ad oggi, è concentrata esclusivamente sul lavoro quotidiano e sul miglioramento costante. Tra sacrifici, allenamenti e lunghi viaggi per perfezionare la propria tecnica, la giovane nissena sta costruendo con passione il proprio futuro. I sogni si chiamano Juventus e Barcellona, ma il presente racconta già di una bambina che, grazie al talento e alla determinazione, sta iniziando a farsi conoscere ben oltre i confini della propria città.

Tra le società che hanno mostrato attenzione nei confronti della giovane calciatrice, quella che si è mossa con maggiore decisione sarebbe stata proprio la Juventus. Secondo quanto riferito, l’interesse del club bianconero si sarebbe manifestato anche attraverso un contatto diretto con la famiglia e con la società di appartenenza, a conferma dell’attenzione che il talento della giovane nissena sta suscitando nel panorama calcistico giovanile.