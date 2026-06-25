Harry torna nel Regno Unito: “Carlo costretto a delicato gioco di equilibri con William”

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Re Carlo potrebbe trovarsi costretto a un "delicato gioco di equilibri" se incontrasse il principe Harry quando a luglio si recherà in Gran Bretagna con Meghan e i figli Archie e Lilibet per il conto alla rovescia degli Invictus Games che si terranno a Birmingham. Durante la sua visita, probabilmente incontrerà suo padre, con il quale ha avuto un rapporto difficile negli ultimi anni. Harry si è riunito con Carlo, che è ancora in cura per un tumore, lo scorso settembre, per la prima volta dopo 19 mesi. Tuttavia, con Harry ancora coinvolto in un'aspra faida con il fratello maggiore, il principe William, è considerato altamente improbabile che padre e figlio si vedano. L'esperta reale Jennie Bond ha dichiarato al Mirror di ritenere che ciò potrebbe mettere il Re in una posizione scomoda tra i suoi due figli. Per l'ex corrispondente reale, "sarà un delicato gioco di equilibri per il Re. Se farà pace con il figlio minore, il figlio maggiore, leale e fedele, ne risentirà non poco. Non c'è assolutamente alcun segno di distensione nella faida fraterna. Ma mai dire mai. Le cose possono cambiare, e forse un giorno William potrebbe convincersi del punto di vista del fratello ovvero che non ha senso continuare a combattere". "Un problema enorme è la fiducia – ha aggiunto – Sia Harry che Meghan hanno dilapidato la fiducia dei membri più anziani della famiglia reale. Il suo libro e la loro serie di documentari su Netflix hanno violato la privacy del Re, della Regina e di William e Catherine. E credo che i Sussex siano ancora in una posizione molto precaria in termini di fiducia. Tuttavia, Harry ha parlato pubblicamente del suo desiderio di riconciliarsi con la sua famiglia. Finalmente ha capito che 'la vita è preziosa'. E sono sicuro che debba comprendere che deve riconquistare la fiducia della sua famiglia mantenendo private le questioni personali". Fonti hanno precedentemente rivelato che il Re potrebbe incontrare Harry, Meghan e i bambini qualora i Sussex ne facessero richiesta. Archie e Lilibet hanno visto il nonno Carlo di persona l'ultima volta in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II nel 2022. Lilibet aveva solo un anno all'epoca, quindi sicuramente non ricorderà quell'incontro. Meghan non ha messo piede nel Regno Unito, a parte qualche sporadica coincidenza con il terminal di Heathrow, dal funerale della Regina. La Bond ha poi aggiunto: "Ora che Carlo si avvicina agli 80 anni, è senza dubbio una grandissima tristezza per lui non conoscere i suoi due nipotini più piccoli. E se c'è una cosa che dovrebbe sciogliere i cuori e costruire ponti tra parenti in conflitto, sono proprio i bambini piccoli e innocenti. Quindi, se Harry, Meghan e i bambini dovessero venire e il Re trovasse una scusa per non incontrarli, sarebbe finita. La frattura sarebbe sicuramente permanente".

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