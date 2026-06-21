Grand Prix L’Alfiere 2026 di Scacchi: Dario Bonfante conquista la vittoria finale

Si è svolta, presso l’accogliente sede del Black Out Risto-Room di via Pietro Nenni a Caltanissetta, la quinta tappa del “Grand Prix L’Alfiere 2026” di scacchi: l’evento ha richiamato ben 28 giocatori provenienti dalle province di Caltanissetta ed Enna.

Il torneo, articolato sui classici 7 turni da 10’+3” con sistema svizzero, ha visto prevalere Dario Bonfante, con 6,5 punti su 7, davanti a Nicholas Spedale con 5,5 e Leonardo Lo Conte, con 5 punti.

Per Dario Bonfante si tratta di un successo particolarmente significativo: pur essendo comparso solo di recente sulla scena scacchistica locale, ha già dimostrato ottime qualità di gioco, confermandosi tra i protagonisti emergenti del movimento provinciale.

I vincitori di categoria sono stati:

• 1° Juniores con Elo Fide: Lorenzo Lo Conte

• 1° NC senza Elo Fide: Pierluigi Garziano

• 1° Over 60: Santo Orlando

• 1° Femminile: Maria La Lomia

Dopo cinque appuntamenti, la classifica generale del Grand Prix L’Alfiere 2026 vede in testa Ottavio Messina con 71 punti, seguito da Christian Chieffalo (44) e Leonardo Lo Conte (40).

Nei cinque tornei del Grand Prix finora disputati hanno partecipato complessivamente 81 giocatori diversi, un dato che conferma il crescente interesse per gli scacchi a Caltanissetta. A ogni tappa si registrano nuovi partecipanti, segnale di una comunità sempre più ampia e coinvolta.

Questo interesse si riflette anche nei pomeriggi del sabato nella nuova sede dell’ASD L’Alfiere, presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Barbara, dove soci e appassionati si ritrovano per giocare e approfondire il gioco. La partecipazione continua a crescere, con un numero sempre maggiore di persone che si avvicinano agli scacchi e alle attività del circolo.

L’appuntamento per la sesta tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026 sarà per sabato 25 luglio pv.