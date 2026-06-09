Ghezzi (InfoCamere): “Puntato su capitale umano e territorio e siamo stati premiati”

(Adnkronos) – "Venticinque anni fa abbiamo puntato sul capitale umano e su questo territorio e oggi possiamo dire di essere stati premiati". Così il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi, ha commentato i risultati presentati alla Fiera del Levante per il venticinquesimo anniversario della sede barese, in un contesto che registra negli ultimi 25 anni una crescita del 160% delle società di capitale e del 57% degli addetti Ict. "Qui abbiamo costruito un gruppo di persone che continua a crescere e a tenere alto il valore di InfoCamere come eccellenza nazionale della Pubblica Amministrazione", ha aggiunto. Guardando al futuro, Ghezzi ha annunciato nuovi investimenti: "Vogliamo continuare a crescere. Nella sede della Fiera del Levante è già previsto l’ampliamento degli spazi attraverso la ristrutturazione di un ulteriore padiglione. Cresceremo ancora, insieme alle persone di Bari", ha concluso.

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