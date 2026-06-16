Disposto dalla Polizia di Stato di Enna il trattenimento di un cittadino straniero a seguito di scarcerazione

Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate alla gestione dei flussi migratori, la Polizia di Stato di Enna ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Ena, dott. Cono Incognito, con cui è stato disposto il trattenimento di un cittadino straniero ai sensi dell’art. 6 d. Igs. 142/2015.

Il provvedimento è stato adottato a seguito degli accertamenti effettuati tempestivamente dall’Ufficio Immigrazione, dai quali è emersa una condizione di concreta e attuale pericolosità sociale del soggetto, desunta dai precedenti a suo carico, nonché dalla condotta tenuta sul territorio nazionale.

In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato circostanze tali da far ritenere sussistente il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, presupposto necessario ai fini dell’adozione della misura del trattenimento anche nei confronti del richiedente protezione internazionale. Lo straniero, infatti, ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale che è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale.

All’esito dell’attività, è stato disposto l’obbligo di rimpatrio con un divieto di reingresso per 5 anni. Si rappresenta inoltre che il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente, e che è stato rilasciato il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria per il decreto di trattenimento ed eventuale espulsione a carico dello scarcerando.

L’attività svolta dagli operatori di Polizia si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

