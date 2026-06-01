Da Caltanissetta al Golden Gala di Roma: il giovane Lorenzo Ferrauto vola all’Olimpico

Il 4 giugno anche Caltanissetta sarà protagonista allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del “Golden Gala Pietro Mennea”, la prestigiosa tappa italiana della Diamond League di atletica leggera che vedrà sfidarsi alcuni tra i più grandi campioni mondiali della disciplina.

Lorenzo Ferrauto, atleta della ASD Cosmos Caltanissetta, infatti, è stato convocato per partecipare al “Palio dei Comuni” con la Rappresentativa Regionale Siciliana nell’ambito del progetto “Nuove Leve”, promosso da FIDAL Sicilia con l’obiettivo di individuare, sostenere e valorizzare i migliori giovani talenti emergenti dell’isola.

Lorenzo, insieme agli altri atleti siciliani selezionati, prenderà parte ad una staffetta mista 12×200 metri, vivendo l’emozione di gareggiare nello stesso scenario che ospiterà campioni internazionali del calibro di Marcell Jacobs, Nadia Battocletti e Andy Diaz.

«Vedere crescere i nostri giovani atleti è sempre motivo di grande orgoglio. Sapere che uno di loro avrà l’opportunità di vivere un’esperienza così prestigiosa accanto ai migliori interpreti dell’atletica mondiale è per noi una soddisfazione immensa», commentano con entusiasmo gli istruttori della ASD Cosmos Caltanissetta, accogliendo con gioia la notizia della convocazione di Lorenzo.

Questo importante traguardo rappresenta anche un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto dalla società, che negli ultimi anni ha investito con impegno nella promozione dell’atletica giovanile sul territorio, contribuendo ad avvicinare un numero sempre maggiore di giovanissimi alla pratica sportiva.

La partecipazione al Palio dei Comuni costituirà un’esperienza formativa e sportiva di straordinario valore per Lorenzo, che avrà l’opportunità di confrontarsi con una realtà di altissimo livello, respirare l’atmosfera dei grandi eventi internazionali e compiere un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita atletica e personale.