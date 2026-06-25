Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, lunedì 29 giugno la presentazione ufficiale della 27ª edizione

Inizia il conto alla rovescia per la 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, una delle competizioni automobilistiche più prestigiose e attese del panorama motoristico siciliano, in programma dal 3 al 5 luglio prossimi. Lunedì 29 giugno, alle ore 18.00, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse. L’incontro rappresenterà l’occasione per illustrare i dettagli di un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca di contenuti sportivi e di partecipazione.

Interverranno il vicepresidente dell’Automobile Club Acireale Giuseppe Trovato, il delegato sportivo provinciale dell’Automobile Club Acireale Paolo Currò e il presidente della Scuderia Giarre Corse Orazio Maccarrone, che presenteranno gli aspetti organizzativi e sportivi della gara.

Saranno presenti inoltre l’on. Anthony Barbagallo, deputato della Camera dei Deputati, gli on. Andrea Messina e Nicola D’Agostino, deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, i sindaci dei Comuni interessati dalla manifestazione, Leo Cantarella (Giarre), Maria Aurora Catalano (Milo) e Santo Raciti (Santa Venerina), il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, l’assessore allo Sport del Comune di Giarre, Giuseppe Cavallaro, il fiduciario regionale di ACI Sport Sergio Imbrò, oltre a piloti, rappresentanti delle scuderie e appassionati del mondo dell’automobilismo.