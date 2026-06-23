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Cresce il Corpo Tecnico della Scherma Siciliana: c’è anche la niscemese Agata Conti

Redazione 1

Cresce il Corpo Tecnico della Scherma Siciliana: c’è anche la niscemese Agata Conti

Mar, 23/06/2026 - 23:06

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​La scherma siciliana continua a investire nel proprio futuro e festeggia un importante traguardo formativo. Al termine delle recenti sessioni di esame federali, il nostro movimento si arricchisce di nuovi tecnici qualificati, pronti a trasmettere la loro passione, esperienza e competenza nelle sale d’armi dell’Isola.

​Un momento di grande crescita per tutto il Comitato Regionale, che vede premiato l’impegno e la dedizione dei suoi tesserati nei severi percorsi di formazione.

​Le commissioni esaminatrici hanno valutato e promosso i nostri candidati. Ecco i nuovi istruttori siciliani:

​Tecnici di I Livello

​Lorenzo Pagliaro – Club Scherma Siracusa

​Salvatore Pugliese – Campobello Scherma

​Andrea San Filippo – CUS Catania

​Tecnici di II Livello

​ Marcella Li Brizzi – Club Scherma Palermo

​Maria Chiara Signorello – Ramacca Scherma

Agata Conti – Niscemi Scherma

​A rendere ancora più prestigiosa questa sessione di esami è stata la forte presenza dirigenziale siciliana ai vertici organizzativi e valutativi. Le operazioni si sono infatti svolte sotto l’attenta regia di Leandro Giurdarella, nel fondamentale ruolo di Coordinatore Nazionale. Inoltre, a conferma del peso istituzionale e della competenza della nostra regione, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Arturo Torregrossa, ha avuto l’onore di presiedere una delle quattro commissioni d’esame nazionali.

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