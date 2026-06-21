Conferito dalla Nissa l’incarico di responsabile dell’Ufficio Legale della società all’avv. Giovanni Mancuso

La NISSA F.C. ha annunciato il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Legale della società biancoscudata all’Avvocato Giovanni Mancuso. Una scelta di grande prestigio e valore professionale, con la quale il club si assicura la collaborazione di una figura altamente qualificata e stimata nel panorama giuridico. L’Avvocato Mancuso vanta infatti una consolidata esperienza sia nell’ambito del diritto civile che in quello del diritto penale, distinguendosi nel corso della sua carriera per competenza, autorevolezza e rigoroso senso delle istituzioni.

L’affidamento di un ruolo così delicato e strategico rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento della Nissa, che continua a rafforzare la propria struttura organizzativa affidandosi a professionisti di assoluto livello. Ad arricchire ulteriormente questo importante incarico vi è il forte legame affettivo che unisce l’Avvocato Giovanni Mancuso ai colori biancoscudati.

Da sempre grande tifoso della Nissa, ha seguito con passione e partecipazione le vicende del club, condividendone valori, ambizioni e appartenenza al territorio. La società accoglie con soddisfazione il suo ingresso nell’organigramma dirigenziale, certa che il suo contributo professionale e la sua profonda vicinanza ai colori biancoscudati rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il presente e il futuro della Nissa.