Clamoroso. L’ex Pallone d’oro Ronaldinho torna a giocare: vestirà la maglia del Ravenna in serie C

Un ritorno in campo che ha del clamoroso: Ronaldinho, a 46 anni, è pronto a rimettersi gli scarpini e a vestire la maglia del Ravenna, in Serie C. Lo scoop è della Gazzetta dello Sport, ed è stato rilanciato in poche ore dalle principali testate sportive. L’ufficialità arriverà il 23 giugno a Miami, con un evento in grande stile in cui sarà presentata anche la nuova maglia del club romagnolo.

L’operazione, tra le più sorprendenti degli ultimi anni di mercato, verrà formalizzata negli Stati Uniti. Proprio dall’America – dove è in corso il Mondiale – arriva dunque la notizia destinata a far rumore: l’ex stella di Milan e Barcellona riparte dalla terza serie italiana. Il brasiliano seguirà la squadra fin dal ritiro estivo e sarà a disposizione dello staff tecnico già dal precampionato.

A volere fortemente il fuoriclasse è il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, imprenditore di 37 anni cresciuto a New York ma legato alla città romagnola. Dopo aver sfiorato la promozione nella scorsa stagione, il club punta in alto e affida a un campione che ha fatto la storia del calcio un’operazione capace di spostare gli equilibri, anche mediatici, della categoria. «Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club», ha spiegato Cipriani, definendo il brasiliano «il mio idolo».

Entusiasta il diretto interessato. «Nuovi colori, stesso sorriso», ha scritto il campione, aggiungendo: «Non vedo l’ora di tornare a danzare sul pallone». Vincitore di un Mondiale con il Brasile e di un Pallone d’Oro, simbolo del calcio-spettacolo degli anni Duemila, Ronaldinho si appresta così a una delle avventure più inattese della sua carriera.