Caltanissetta. Disabilità e ultrasettantenni, per la Cgil un silenzio inaccettabile: “Si ricostituiscano subito le Commissioni mediche”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil in merito alla questione legata all’esigenza di ricostituire le commissioni mediche per disabilità e ultrasettantenni.

“Come CGIL e SPI CGIL dí Caltanissetta abbiamo sollecitato il Direttore Generale Ficarra dopo la lettera del 24 aprile u.s rimasta senza risposta.

Ci riferiamo alla ricostituzione delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile dei soggetti ultrasettantenni.

Il nodo della questione risiede nella recente riforma normativa. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 50 del 20 aprile 2026 (di conversione del decreto-legge n. 19/2026), il legislatore è intervenuto modificando le disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. La nuova norma ha escluso i soggetti ultrasettantenni dalla sperimentazione del nuovo sistema di valutazione della disabilità (previsto dal D.lgs. n. 62/2024), che vedeva il trasferimento integrale delle competenze all’INPS.

Questo cambio di rotta legislativo impone un obbligo perentorio: l’Azienda Sanitaria Locale di Caltanissetta, precedentemente inserita nella sperimentazione, deve riattivare con effetto immediato le proprie Commissioni mediche interne per valutare le istanze di invalidità e non autosufficienza dei cittadini che hanno superato i settanta anni d’età.

Mentre i tempi della burocrazia scorrono lenti, inutili e infruttuosi a pagare il prezzo più alto di questa immobilizzazione sono, ancora una volta, le persone più fragili e le loro famiglie. Parliamo di anziani in condizioni di grave vulnerabilità che attendono risposte essenziali per la propria vita quotidiana.

Ogni giorno di ritardo si traduce in una “compressione intollerabile” dei diritti costituzionali alla salute, all’assistenza e alla dignità sociale. Diritti che l’ASP ha il dovere giuridico e morale di garantire senza indugi.

La CGIL e lo SPI CGIL hanno sollecitato un riscontro urgente e la comunicazione formale dei provvedimenti che l’Azienda intende adottare per superare lo stallo. In mancanza di segnali concreti e immediati, metteremo in campo ogni iniziativa di mobilitazione e tutela utile a difendere i diritti dei cittadini più vulnerabili del territorio nisseno”.

Rosanna Moncada – Segretaria Generale CGIL Caltanissetta

Paolo Anzaldi – Segretario Generale SPI CGIL Caltanissetta