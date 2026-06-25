Brasile-Scozia, gol annullato a Vinicius e proteste di Ancelotti

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Furia Carlo Ancelotti in Brasile-Scozia. Oggi, giovedì 25 giugno, la Nazionale verdeoro ha affrontato quella scozzese nella terza giornata della fase ai gironi dei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita è stata caratterizzata anche da un contestato episodio arbitrale, con un gol annullato a Vinicius Jr nel corso del primo tempo. Succede tutto al 22'. Un altro errore difensivo imperdonabile della Scozia trova pronto Vinicius, che ruba palla all'ultimo difensore, nell'occasione Hendry, troppo leggero nella protezione del pallone, e batte ancora il portiere per la doppietta e il raddoppio verderoro. La gioia brasiliana però dura poco. L'arbitro viene richiamato dal Var per analizzare il contrasto tra Vinicius ed Hendry, con le immagini che mostrano come l'attaccante del Real Madrid, nel tentativo di recuperare il pallone, tocchi la caviglia dello scozzese. Il contatto è leggero e abbastanza in dinamica, ma tanto basta all'arbitro che annulla la rete tra le proteste di Vinicius in campo e di Ancelotti in panchina.

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