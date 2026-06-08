Audi Nuvolari, la supercar che inaugura una nuova era

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Audi apre un nuovo capitolo della propria storia con la Nuvolari, una supercar che rappresenta molto più di un esercizio tecnico. È infatti la prima vettura del marchio dotata di un sistema ibrido plug-in ad alte prestazioni e, con una potenza complessiva di 1.001 CV, diventa l’Audi di serie più potente e veloce mai realizzata. Prodotta in una serie limitata di 499 esemplari, la Nuvolari nasce con l’obiettivo di mostrare la direzione futura del costruttore tedesco, unendo elettrificazione, prestazioni estreme e innovazione tecnologica. La velocità massima supera i 350 km/h, mentre il progetto beneficia dell’esperienza maturata dal marchio nel mondo della Formula 1 Tra gli elementi più innovativi spiccano il powertrain ibrido ad alte prestazioni, la trazione integrale quattro predittiva e un sofisticato sistema di aerodinamica attiva. Quest’ultimo è stato sviluppato anche con il contributo dei piloti del team Audi impegnato in Formula 1, che hanno collaborato alla messa a punto della vettura durante i test. La nuova generazione della trazione integrale è in grado di prevedere le condizioni di aderenza e distribuire la coppia tra assali e ruote in modo estremamente rapido, migliorando stabilità, precisione e velocità di percorrenza in curva. La Nuvolari è anche il primo modello di serie a interpretare la nuova filosofia stilistica Audi. Le proporzioni da supercar a motore centrale si combinano con superfici pulite, linee tese e soluzioni tecniche perfettamente integrate nella carrozzeria. L’abitacolo segue la stessa filosofia, puntando su essenzialità e coinvolgimento nella guida. Ogni elemento è progettato per supportare il pilota e valorizzare l’esperienza al volante. Le consegne della Audi Nuvolari inizieranno nella prima metà del 2027, mentre i preordini europei saranno aperti nel corso dell’ultimo trimestre del 2026. Un modello destinato a diventare immediatamente un oggetto da collezione e, al tempo stesso, il manifesto tecnologico del futuro Audi.

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