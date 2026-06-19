Antonio Emma è il nuovo Club Manager della Nissa

La NISSA F.C. ha annunciato di aver affidato ad Antonio Emma, il delicato e prestigioso incarico di Club Manager della società biancoscudata. Da sempre vicino ai colori della Nissa con passione, attaccamento e grande determinazione, Antonio Emma rappresenta una figura di assoluta affidabilità e competenza, qualità che gli hanno permesso di meritare ampiamente questo importante ruolo all’interno dell’organigramma societario.

Nel suo nuovo incarico, il “Club Manager” si occuperà della gestione dei rapporti con le società avversarie che la Nissa incontrerà nel corso della stagione, collaborando inoltre all’organizzazione delle trasferte e al coordinamento di tutte le attività logistiche connesse all’attività della prima squadra.

La nomina di Antonio Emma conferma la volontà del club di continuare a rafforzare la propria struttura organizzativa attraverso persone che conoscono profondamente i valori e l’identità biancoscudata. La società, dunque, rivolge ad Antonio Emma i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà affrontare questo nuovo incarico con l’entusiasmo, la professionalità e il senso di appartenenza che da sempre lo contraddistinguono.