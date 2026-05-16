Caltanissetta, l’Alliance Française premia le alunne della “F. Cordova” vincitrici del primo premio del concorso “Nous disons NON au harcèlement”

In occasione della festa della lingua francese e della giornata della Francofonia, l’Alliance Française di Caltanissetta ha bandito un concorso «Nous disons NON au harcèlement» rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, il cui scopo è quello di sensibilizzare gli alunni al problema del bullismo a scuola, rendendoli attori della prevenzione. L’istituto Comprensivo Statale Don Milani, plesso F. Cordova di Caltanissetta ha partecipato con successo al concorso, coordinato dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo, classificandosi al primo posto.

















Le alunne Bonannella Sophia, Chiarelli Giuliana Matilde, Di Bilio Viola, Falzone Chiara, Giambarresi Anna e Pirrello Giada della classe terza C, si sono distinte per l’originalità, profondità del messaggio e capacità di sensibilizzare sul tema del rispetto reciproco e dell’inclusione. Utilizzando diverse forme espressive e avvalendosi delle nuove tecnologie, le alunne hanno realizzato produzioni creative ed opere originali con le quali hanno saputo raccontare il fenomeno del bullismo, mettendone in luce le conseguenze e promuovendo comportamenti positivi. Con la brillante composizione dei testi inventivi, le alunne hanno dimostrato di possedere competenze di comunicazione attiva nella lingua francese e hanno stimolato il loro senso critico. La premiazione si è svolta in un clima di forte emozione e partecipazione. Durante la cerimonia, le alunne hanno ricevuto attestati di merito e una targa. Questo premio rappresenta un punto di partenza per continuare a lavorare nella direzione del rispetto e della solidarietà.